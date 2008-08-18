НАТО могут заинтересовать украинские противоракетные станции - эксперт

Украина прекратила действие соглашения об совместной со странами СНГ системе предупреждения о ракетном нападении (СПРН) и контроля космического пространства. Как стало известно в субботу, соответствующий указ подписал президент Ющенко.

Еще в начале этого года Россия денонсировала соглашение с Украиной о совместном использовании радиолокационных станций по предупреждению ракетного нападения. В настоящее время из этого соглашения вышла и Украина. Аналитики связывают такой шаг официального Киева с российско-грузинским конфликтом. Заместитель директора киевского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь говорит, что теперь украинскими противоракетными станциями, которые размещены в Севастополе и Мукачевом, будут активно интересоваться США и страны ЕС. «Если Украина предоставит НАТО эти станции, то альянс будет очень рад такому развитию событий, потому что чтобы построить станции такого сорта нужно много средств. А старые европейские страны не очень хотят тратить средства на систему ПРО», - отметил эксперт. По его мнению, украинские радиолокационные системы могут быть дополнениям систем ПРО, которые США планирует развернуть в Чехии и Польше. Михаил Самусь убежден: за использование украинских противоракетных станций НАТО будет платить Украине адекватную цену, а не такую как Россия, когда оплата лишь на 19 % покрывала эксплуатационные расходы. Теперь за счет нового партнера Украина может значительно модернизировать свои противоракетные станции и улучшить оборонную систему страны, считает Самусь.

Немецкая волна