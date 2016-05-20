Генсек НАТО считает, что в Москве понимают преимущества сотрудничества над конфронтацией с Альянсом

Как передает собственный корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня в Брюсселе на пресс-конференции по результатам двухдневного заседания министров иностранных дел стран - членов НАТО.

"Я убежден, что в Москве понимают, что они достигнут большего от сотрудничества с НАТО, ЕС и Западом, чем от конфронтации с нами", - сказал Столтенберг.

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При этом генсек подчеркнул, что все, что делает НАТО, "является реакцией на российское поведение в Украине". "Мероприятия по гарантии (безопасности), увеличение нашего присутствия произошли после аннексии", - напомнил он.

Столтенберг привел в качестве примера свою страну, Норвегию, у которой "десятилетиями были хорошие рабочие отношения с Россией". "Мы сотрудничали в сфере энергетики, рыболовстве, в вопросах охраны окружающей среды ... Я убежден, что в Москве понимают, что сотрудничество и конструктивные отношения являются взаимовыгодными как для России, так и для НАТО", - подчеркнул генсек Альянса.