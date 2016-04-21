"Народный фронт" обещает поддержать Луценко на должность генпрокурора

Об этом заявил народный депутат из фракции "Народный фронт", член Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Антон Геращенко, сообщили УНИАН в пресс-службе «Народного фронта».

Читайте такжеЕС ожидает назначения генпрокурором человека с юридическим образованием

"Фракция "Народный фронт" определилась, что будет поддерживать на должность генерального прокурора Украины Юрия Луценко, но при условии, что он будет иметь четкие полномочия и будет ограничен в использовании своей должности ради недопущения политических преследований", - сказал Геращенко.

Он также отметил, что Комитет ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности сегодня проведет совещание с руководством парламента и руководителями фракций относительно назначения будущего генпрокурора и внесения изменений в закон о прокуратуре.

"Сегодня у нас будет совещание, где мы будем определяться с этим вопросом и искать политический консенсус", - сказал он.

В свою очередь народный депутат от «БПП» Иван Винник не исключил, что сегодня ВР может снять определенные ограничения для кандидатов на должность генпрокурора.

«Сегодня есть определенные законодательные ограничения, которые не позволяют председателю фракции партии «Блок Петра Порошенко» Юрию Луценко занять пост генерального прокурора. Возможно, сегодня парламент рассмотрит вопрос об урегулировании этой проблемы», – сказал он, сообщили УНИАН в пресс-службе «БПП».

По мнению Винника, законодательные препятствия, которые запрещают любому человеку с опытом работы в правоохранительных органах работать в органах прокуратуры, полностью остановили реформу этого ведомства. «Требования к кандидатам на руководящие должности в прокуратуре иметь определенный стаж работы в органах прокуратуры уничтожают конкуренцию и ограничивают конкурс. Элитная коррупция и круговая порука, которая есть в органах прокуратуры, базируется, в том числе и на действующем законодательстве. Если мы хотим коренным образом изменить качество работы прокуратуры, мы должны уничтожить барьеры, которые не допускают в систему прокуратуры новые кадры», – заявил Винник.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты о деятельности Генеральной прокуратуры Украины и Государственного бюро расследований» (№ 4469), авторами которого являются народные депутаты от «БПП» Руслан Князевич и Сергей Алексеев.

Документом предусмотрено, что на должность генпрокурора может быть назначен гражданин, имеющий высшее образование и стаж работы в области права или опыт работы в законодательном и правоохранительном органе не менее 5 лет.

Действующее законодательство определяет, что генпрокурором может быть назначен гражданин, имеющий высшее юридическое образование, а также стаж работы в сфере права не менее 10 лет.

Ранее председатель фракции "БПП" Юрий Луценко заявлял, что готов возглавить Генпрокуратуру при условии внесения изменений в законодательство относительно квалификационных требований к кандидату на должность генпрокурора в части юридического образования и 10 лет юридической деятельности в правовой плоскости.