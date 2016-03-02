Гройсман: Украинский народ заплатил высокую цену за свой суверенный европейский выбор

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

«Сегодня в Гааге встретился с Премьер-министром, руководством и депутатами обеих палат Парламента, а также главой МИД Нидерландов. Мой главный месседж: украинский народ заплатил высокую цену за свой суверенный европейский выбор, символом которого является Соглашение об ассоциации», - отметил Гройсман.

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И добавил, что «в эти дни украинцы надеются, что граждане Нидерландов, которые поддерживают ценности свободы и демократии, поддержат право нашего народа свободно выбирать свой путь и выступят гарантом этого выбора».

Сьогодні в Гаазі зустрівся з Прем'єр-міністром, керівництвом і депутатами обох палат Парламенту, а також главою МЗС Ніде... Posted by Volodymyr Groysman on Wednesday, March 2, 2016

Как сообщал УНИАН, вопрос предоставления Грузии визовой либерализации ЕС будет рассматриваться отдельно от Украины. При этом, в Европейском Союзе надеются, что Украина решит вопросы, которые еще остаются для предоставления безвизового режима, и Еврокомиссия сможет внести необходимую законодательную инициативу.