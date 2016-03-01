Трехсторонняя контактная группа в Минске проведет очередное заседание завтра
13:58, 01 марта 2016Политика
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Очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится 2 марта.
Трехсторонняя контактная группа группа снова соберется в Минске
Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.
«Завтра, 2 марта, в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы», - написала Олифер.
Напомним, последний раз группа проводила переговоры 24 февраля, а до этого - 17 февраля.
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