Заседание Трехсторонней контактной группы в Минске продолжается с участием боевиков – пресс-секретарь Кучмы

17:01, 24 февраля 2016
Общество
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Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе продолжает заседание при участии боевиков.

REUTERS

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«В Минске идет работа. Заседание Трехсторонней контактной группы продолжается с приглашением представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей», - написала она.

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Как сообщал УНИАН, также сегодня в Минске прошла совместная сессия рабочих групп по экономическим, гуманитарным и вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы.

В прошлый раз участники группы встречались 17 февраля.

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