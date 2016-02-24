Заседание Трехсторонней контактной группы в Минске продолжается с участием боевиков – пресс-секретарь Кучмы
17:01, 24 февраля 2016Общество
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Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе продолжает заседание при участии боевиков.
REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.
«В Минске идет работа. Заседание Трехсторонней контактной группы продолжается с приглашением представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей», - написала она.
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Как сообщал УНИАН, также сегодня в Минске прошла совместная сессия рабочих групп по экономическим, гуманитарным и вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы.
В прошлый раз участники группы встречались 17 февраля.
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