Абромавичус предлагает Яресько возглавить правительство - СМИ

Об этом он заявил в интервью Associated Press.

Отставка Абромавичуса вызвала очень острую реакцию со стороны деловых кругов и дипломатического сообщества, как в Украине, так и в странах «Большой семерки». Свою озабоченность сложившейся в украинском правительстве ситуацией высказали представители Госдепартамента США и ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда.

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«Все согласны с тем, что после такого «холодного душа» (вызванного отставкой Абромавичуса - УНИАН), появилась возможность потребовать от политических элит ускорения реформ. Мы либо в двух шагах от прорыва, либо в двух шагах от провала», - сказал Абромавичус, подчеркивая, что правительство должна возглавить Наталья Яресько, поскольку у нее "нет темных связей с украинскими олигархами".

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Абромавичус заявил, что решил подать в отставку с поста министра экономического развития и торговли Украины. Такое решение он принял в связи с политическим давлением со стороны первого заместителя председателя фракции «БПП» Игоря Кононенко и Администрации президента. Абромавичус подчеркнул, что его решение окончательное и не подлежит пересмотру в существующих условиях.