Германия начала председательствовать в ОБСЕ, Украина остается на повестке дня

Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте Федерального министерства иностранных дел Германии.

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"Министр иностранных дел Штайнмайер представит программу германского председательства 14 января на Постоянном Совете ОБСЕ в Вене", - сказано в сообщении.

В связи с этим отмечается, что внимание Германии во время председательства в ОБСЕ будет сосредоточено на пяти основных направлениях.

В частности, одной из главных тем для ФРГ будет продолжающийся кризис и урегулирование конфликта вокруг Украины и других нерешенных конфликтов в пределах стран - членов ОБСЕ.

Также отмечается, что Германия будет пытаться укрепить потенциал ОБСЕ в последовательном реагировании на конфликты, а именно, имеется в виду раннее предупреждение, предотвращение конфликта, урегулирование его и, как результат, постконфликтное продвижение мира.

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"ФРГ пытаться укрепить ОБСЕ как платформу для диалога по вопросам общеевропейской безопасности, для принятия мер по усилению доверия и безопасности, усиление защиты против общих угроз, - говорится в сообщении. - Кроме того, внимание будет сосредоточено на постоянном продвижении единства и эффективного управления в измерении ОБСЕ, и особое внимание будет направлено на человеческое измерение для гарантии совместных обязательств по правам человека и основных свобод".

Германия уже во второй раз будет председательствовать в самой региональной организации по безопасности - в ОБСЕ. Предыдущий раз она председательствовала в 1991 году.

Функции действующего председателя ОБСЕ в 2016 году будет исполнять министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Подведение итогов председательства ФРГ состоится на заседании Совета министров стран - членов ОБСЕ в Гамбурге 8-9 декабря 2016 года. После ФРГ следующая страна, которая будет председательствовать в ОБСЕ в 2017 году, - это Австрия.