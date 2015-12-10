НФ выставил условие своего голосования за перевыборы в Кривом Роге - Чорновол

Об этом она сказала во время выступления в парламенте, передает корреспондент УНИАН.

В свою очередь, как сказал в комментарии УНИАН заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев, в Раде договорились назначить перевыборы в Кривом Роге соответствующим законом.

На вопрос, было ли достигнуто решение о назначении выборов в Кривом Роге, он сказал: “Достигли. Сейчас Сыроид (вице-спикер парламента) его зачитает с трибуны”.

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На уточнение, было решено назначить выборы законом или постановлением, депутат отметил, что речь пойдет о законе.

Лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк также подтвердил, что речь пойдет о законе. "Сейчас будем пробовать голосовать", - сказал он и добавил, что "вроде бы" все фракции должны поддержать соответствующее решение.

Как сообщал УНИАН, ранее фракция “Самопомич” заявила, что не будет голосовать за вопросы повестки дня до тех пор, пока не будет принято решение по выборам в Кривом Роге.

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