Рада отказалась от решения не допускать Тетерука на 5 пленарных заседаний после "избиения" Кужель

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман напомнил, что на прошлой неделе в парламенте произошел инцидент между Тетеруком и депутатом от “Батькивщины” Александрой Кужель.

Он поставил на голосование предложение не пускать Тетерука в сессионный зал на 5 пленарных заседаний.

Однако это предложение поддержали лишь 106 народных депутатов из 304, зарегистрировавшихся в сессионном зале.

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Как сообщал УНИАН, фракция «Батькивщина» заявила, что 5 ноября Тетерук возле кабинета председателя парламента Гройсмана ударил Кужель стеклянной бутылкой. По данным «Батькивщины», Кужель получила сотрясение мозга.

В связи с этим фракция «Батькивщина» требовала лишить Тетерука депутатских полномочий.

В свою очередь Тетерук заверил, что никакой агрессии с его стороны не было.