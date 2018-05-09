Неделя в цифрах

2 авиаудара из 57, совершенных российской авиацией в Сирии, были нанесены по целям, связанным с экстремистской группировкой «Исламское государство», сообщил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу. В частности, в общественной организации «Врачи за права человека» отмечают, что только за 2 дня бомбардировок в Сирии пострадали, по меньшей мере, 3 медицинских учреждения.

2 место в рейтинге бойцов своей категории, по версии авторитетного сайта Boxerec, занимает украинский боксер первого полусреднего веса Виктор Постол, недавно завоевавший титул чемпиона мира WBC в первом полусреднем весе. В мировой классификации Постола опережает лишь чемпион мира WBO американец Терренс Кроуфорд. На 3-й позиции рейтинга находится еще один американец Ламонт Питерсон.

2 и 3 года лишения свободы с испытательным сроком на 2 года получили два студента, совершившие поджог столичного кинотеатра «Жовтень», сообщают в прокуратуре Подольского района Киева. Студенты осуждены по статьям «хулиганство» и «незаконное хранение взрывоопасных веществ».

3 года может понадобиться Государственной службе по вопросам геодезии, картографии и кадастра для обработки и внесения в Государственный земельный кадастр Украины всей недостающей информации о земельных участках, сообщают в ведомстве. На сегодняшний день земельный кадастр заполнен на 60%.

4 кандидатуры внесены в списки претендентов на пост президента Беларуси, среди них – действующий глава государства Александр Лукашенко, который выдвинулся на 5-й срок, сообщают иностранные СМИ.

7 крымских татар уже лишились свободы и 10 находятся под российским следствием за время оккупации Крыма Российской Федерацией, сообщают в ЦИК Курултая крымских татар.

12 стран – США, Япония, Новая Зеландия, Вьетнам, Канада, Австралия, Малайзия, Перу, Бруней, Сингапур, Чили и Мексика – достигли соглашения по договору о Транстихоокеанском партнерстве (Trans-Pacific Partnership), сообщают иностранные СМИ. Это крупнейшее за 20 лет торговое соглашение, которое предусматривает создание зоны свободной торговли (40% мировой торговли) в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

17 бывших украинских чиновников из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича остаются под санкциями Европейского союза до марта 2016 года, сообщают в Генеральной прокуратуре Украины.

48 украинских банков находятся под пристальным вниманием Национального банка Украины из-за непрозрачной структуры собственности, сообщают в НБУ. В случае не раскрытия информации о реальных собственниках в установленном регулятором порядке, они могут быть признаны проблемными, а впоследствии – неплатежеспособными.

72% россиянположительно отнеслись к нанесению ударов российскими ВВС «по позициям «Исламского государства» в Сирии», отмечается в результатах опроса, проведенного российским «Левада-Центром». Против военного участия России в сирийском конфликте выступают 28% россиян.

95 человек погибли в результате двух мощных взрывов в Анкаре (Турция), сообщают в координационном центре при администрации премьер-министра страны. Еще 246 человек продолжают лечение в больницах, из них 48 – в интенсивной терапии. В стране объявлен трехдневный траур по погибшим.

153 человека продолжают оставаться в плену в боевиков на востоке Украины, сообщают в СБУ. Еще 801 человек считаются пропавшими без вести.

492 человека осуждены за последние два месяца по обвинениям в коррупции, заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, всего привлечены к ответственности более 500 человек.

597 военнослужащих, погибших за 2014-2015 годы, в Министерстве обороны называют небоевыми потерями, говорится в ответе ведомства на запрос организации «Центр UA». Среди них – 171 человек совершил самоубийство, 137 стали жертвами несчастного случая, 64 были убиты другими военнослужащими, 26 - убиты гражданскими, 112 погибли в ДТП, 87 человек погибли из-за нарушения мер безопасности, из них 66 – за ненадлежащего обращения с оружием и боеприпасами.

938 женщин-военнослужащихприняли участие в проведении АТО, отмечают в Министерстве обороны. Всего службу в вооруженных силах Украины проходят около 14 500 женщин-военнослужащих и 30 500 работников вооруженных сил.

42 000 взрывоопасных предметовизъяты и уничтожены на территории Луганской и Донецкой областей с начала проведения АТО, сообщают в ГСЧС Украины. Отмечается, что более 600 единиц взрывоопасных предметов – были специально установлены и замаскированы под детские игрушки, книжки, другие предметы быта.

93 000 участников АТО являются непосредственными участниками боевых действий и имеют право на получение соответствующего статуса, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

2 500 000 евро НАК «Нафтогаз Украины» заплатит норвежской юридической компании Wikborg, Rein & Co для защиты своих интересов во время урегулирования споров с российским газовым монополистом компанией «Газпром». Как говорится в сообщении, размещенном на веб-портале «Государственные закупки», контракт заключается до конца 2015 года.

3 300 000 домохозяйств (более 10 млн украинцев) получили субсидию от государства на оплату коммунальных услуг, сообщал премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Еще 1 млн граждан начнут получать субсидии в ближайшее время.

20 800 000 000 долларов штрафадолжна будет выплатить компания ВР за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году, сообщают американские СМИ со ссылкой на данные администрации президента США.

70 562 000 000 долларов составила общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины по состоянию на начало осени, сообщают в Министерстве финансов. Это на 1,07% больше показателя на начало 2015 года. В то же время, ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост валового государственного долга Украины по итогам 2015 года до 94,4% с последующим снижением этого показателя к 2020 году.

Маргарита Андреева