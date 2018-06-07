Неделя в цифрах

1 боец Национальной гвардии Украины, который пострадал в столкновениях под Верховной Радой 31 августа и до сих пор находился в коме, скончался, сообщила советник президента Ольга Богомолец.

3% ВВП должны составлять расходы на оборону в государственном бюджете Украины, говорится в Военной доктрине, опубликованной на сайте президента Украины.

4 раза за последние 12 месяцев армия России переходила границу Украины и вступала в бой против украинских военных, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на неназванного российского чиновника, близкого к российскому военному командованию.

12 стратегических украинских предприятий Минэкономразвития предлагает объединить, создав государственную управляющую холдинговую компанию, сообщают украинские СМИ.

13 из 15 блоков украинских атомных электростанцийбудут задействованы будущей зимой, сообщают в «Энергоатоме».

22% годовыхсоставила учетная ставка после ее снижения Национальным банком Украины, сообщают в НБУ. До решения регулятора учетная ставка составляла 27% годовых.

24,6 долларов на тысячу кубометров газа может составить скидка на российский газ для Украины согласно решения российского правительства, сообщают российские СМИ. Таким образом, в IV квартале итоговая цена на газ для Украины может составить 227,4 доллара за тысячу кубометров.

28 истребителей и бомбардировщиковРоссия развернула в Сирии, сообщают иностранные СМИ. Кроме того, на строящейся в Сирии российской авиабазе планируется разместить около 2 000 человек.

32 украинских предприятиявошли в рейтинг «ТОП-500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы», сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные международной аудиторско-консалтинговой компании «Делойт». В прошлом году в этот рейтинг попали 53 украинских компании.

48,8% украинцев считают, что ответственность за российско-украинский конфликт несет, прежде всего, Россия, говорится в исследовании, проведенном фондом Демократические инициативы им. Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова. Согласно данным опроса, 33,4% украинцев считают ответственность общей, 9,4% отметили, что ответственность за конфликт несет, прежде всего, Украина, 8,5% респондентов затруднились ответить.

120 человек в Украине уже наказаны за преступления, совершенные против участников Майдана, сообщают в МВД. Речь идет только о тех случаях, которые расследовало ведомство.

230 грузовиков с товарами активисты «Гражданской блокады Крыма» не пропустили на полуостров только за первый день своей акции.

450 автомобилей в неделю намерен выпускать американский производитель электромобилей Tesla в Европе, сообщают иностранные СМИ. С помощью расширения своего предприятия, компания планирует увеличить продажи на континенте и довести производство автомобилей до полумиллиона в год по всему миру к 2020 году.

485 объектов незаконного строительстванасчитывается в Киеве, сообщают в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА. По информации ведомства, 72 объекта – это жилье, 92 – газовые заправки, 208 – парковки и СТО и 113 – торгово-развлекательные комплексы.

717 человек погибли, 805 были раненыв результате давки и драки, возникшей среди паломников в долине Мина в окрестностях Мекки, сообщают иностранные СМИ. Паломники из Крыма и материковой Украины (группа из 75 человек) в давке не пострадали. В текущем году Саудовская Аравия приняла около 1 300 000 человек, которые приехали совершить большое паломничество к святым местам в Мекке и ее окрестностях.

1 757 военнослужащих Вооруженных сил Украиныпогибли во время боевых действий за период проведения АТО, сообщают в Генеральном штабе ВСУ. Кроме того, без вести пропали 271 военнослужащий, 76 солдат, сержантов и офицеров находятся в плену у боевиков.

10 000 новых патрульных полицейскихначнут свою работу в Украине к концу 2015 года, пообещал министр внутренних дел Арсен Аваков. К концу марта следующего года подразделения патрульной полиции должны заработать во всех городах страны. Кроме того, МВД уже начало разрабатывать программу «украинский шериф» для малых городов.

159 000 долларов пожертвований от фонда Леонардо ди Каприо на сохранение сахалинского заказника «Восточный» и диких лососевых рек российские экологи вынуждены вернуть обратно из-за закона РФ об иностранных агентах.

488 000 мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки добрались через Средиземное море в Европу с начала текущего года, сообщают в Международной организации по миграции (МОМ).

15 000 000 россиян могут получить специальные продовольственные карточки для малоимущих граждан России, сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова. Планируется, что на специальные банковские карты россиян будут зачисляться средства, которые можно будет тратить на продукты российского производства. На импортные продукты эти средства потратить будет нельзя.

2 004 000 000 гривень составила задолженность по выплате заработной платы штатным работникам в Украине, сообщают в Государственной службе статистики Украины. При этом, четверть долгов – более 500 млн гривен – приходится на Луганскую область, предприятия Донецкой области накопили 386 млн гривен долгов по зарплате.

47 902 000 000 гривен убытковполучила банковская система Украины с начала текущего года, без учета неплатежеспособных банков, сообщают в Национальном банке Украины. Всего за 2014 год и неполный 2015 году НБУ признал неплатежеспособными 59 банков. На сегодняшний день в стране работают 137 банков, однако, согласно прогноза Всемирного банка, в 2016 году количество банков в Украине может снизиться до 100.

Маргарита Андреева