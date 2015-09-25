В Европу с начала года добрались более 488 тысяч мигрантов из Африки и Ближнего Востока

Об этом сообщает Международная организация по миграции (МОМ), передает ТАСС. По данным МОМ, большинство людей попали в Европу через Грецию. Такой путь выбрали 257 тыс. человек. Большинство из них - 175 тыс. человек - составляют выходцы из Сирии. Много среди них также граждан Афганистана, Пакистана и Ирака.

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Вторая самая популярная страна въезда на территорию Европы через Средиземное море - Италия. Большую часть среди беженцев и мигрантов, высаживающихся на итальянских берегах, составляют эритрейцы, за ними идут граждане Нигерии, Сомали, Судана и Сирии.

С начала года 2873 человека погибли при попытке добраться до Европы морем.

Одновременно Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) информировало, что 429 тыс. сирийцев запросили убежища в Европе с 2011 года, когда в этой стране началась гражданская война. При этом четверть этих запросов были поданы за первую половину текущего года.

Координатор УВКБ по Ближнему Востоку Амин Авад заявил здесь журналистам, что не ожидает того, что поток в 8 тыс. беженцев, ежедневно перебирающихся в Европу, ослабнет. По его мнению, речь может идти о "верхушке айсберга".