Климкин: западные политики не предлагали Украине сделать на местных выборах ставку на кого-то из лидеров боевиков

Об этом он сказал в интервью 5 каналу.

«Абсолютно - нет, это я могу на сто процентов сказать, этого я никогда не слышал», - подчеркнул Климкин.

Отвечая на вопрос относительно идеи президента Франции Франсуа Олланда о возможности проведения одновременных местных выборов в Украине и в ЛНР и ДНР Климкин сказал: «Я присутствовал при разговоре лидеров нормандского формата, и эта идея упоминалась как беглая возможность, если все другие предпосылки будут выполнены, никто не обсуждал это, как практическую возможность», - отметил Климкин.

Читайте такжеБоевики планируют захватить весь Донбасс с помощью местных выборов - источник в АП

Ранее УНИАН сообщал, что по словам Павла Климкина, западные политики не питают иллюзий, что конфликт на Донбассе можно заморозить