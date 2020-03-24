У еще одного депутата выявлен коронавирус
23:56, 24 марта 2020Политика
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Коронавирусом заразился внефракционный нардеп Сергей Рудик.
Сергей Рудик / фото УНИАН
У внефракционного нардепа Сергея Рудика подтвердили коронавирус COVID-19.
Об этом во вторник, 24 марта, в комментарии одному из телеканалов сообщила народный депутат Виктория Гриб.
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"Друзья, сегодня мой коллега Сергей Рудик попал в больницу с диагнозом коронавирус. Полчаса назад об этом мне сообщила его лечащий врач", - сообщила Гриб.
Она отметила, что последний раз контактировала с Рудиком на заседании Рады 17 марта. В связи с этим Гриб будет неделю находиться на обсервации, так как Рудик в сессионном зале сидит перед ней.
По ее мнению, Рудик мог заразиться коронавирусом от Сергея Вельможного, который сидит в Раде перед Рудиком.
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