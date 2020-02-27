Дела против Вилкула и Колесникова закрыли, не выясняя вину

При этом защита Вилкула подчеркнула, что считает производство политически мотивированным, а все действия клиента законными и обоснованными.

Октябрьский суд Днепра закрыл уголовные производства против нардепов партии «Оппозиционный блок» Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова по срокам давности.

Об этом сообщает Судебный репортер со ссылкой на данные реестра судебных решений.

Отмечается, что дело Вилкула закрыли еще 28 января 2020 года по ходатайству его адвоката.

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При этом защита подчеркнула, что считает производство политически мотивированным, а все действия Вилкула законными и обоснованными. Адвокат сообщил, что в действиях его подзащитного отсутствует не только состав преступления, но и само событие преступления.

Против удовлетворения ходатайства не возражала сторона обвинения и потерпевших.

Так же дело закрыли и против Колесникова.

Как сообщал УНИАН, в течение 2011-2012 годов Вилкул, будучи председателем Днепропетровской ОГА, вопреки положениям Земельного кодекса Украины предоставил земельные участки сельскохозяйственного назначения горно-обогатительным комбинатам, изменив их целевое назначение.

Тем самым около 2 тысяч пайщикам земли причинен ущерб в виде изъятия из их собственности земельных участков общей площадью почти 21 га на сумму более 12 млн грн. Также из-за уничтожения плодородного слоя почвы при проведении горных работ государству нанесен ущерб на сумму почти 500 тыс. грн.

Кроме того, бывший председатель ОГА также издал незаконное распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности ООО «Арт Лэнд», из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности.

Бывший председатель Агентства госимущества Украины Колесников подозревается в совершении в 2012 году незаконных действий, в результате чего были отчуждены объекты недвижимости государственного предприятия «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности имени Я.Ю.Осады» в Днепре общей площадью почти 7 тысяч квадратных метров. Колесников подписал соответствующие документы, которыми фактически изъял помещения из перечня имущества института, нанеся ущерб государству более чем на 16 миллионов гривен.

Прокуратура Днепропетровской области настаивала на аресте Вилкула и Колесникова. Однако, 17 сентября Жовтневый районный суд принял решение отдать обоих экс-нардепов на поруки действующего депутата Верховной Рады Дмитрия Шпенова.