Милованов считает работу правительства суперуспешной и суперэффективной

Министр также считает, что Кабмин много делает для того, чтобы улучшить жизнь людей.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает деятельность правительства Алексея Гончарука суперуспешной и суперефективной.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

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«Я считаю, что ее нужно назвать суперуспешной, суперэффективной. Например, в моем конкретном министерстве я вам скажу некоторые вещи, которые мы делаем. Можно говорить о рынке земли, можно говорить о рынке труда, о приватизации, о концессиях. Это все достаточно противоречивые в медийном поле вопросы, но на самом деле ничего там нет неправильного, наоборот, все делается так, как нужно», - сказал он.

Милованов прокомментировал и результаты опросов, по которым 70% украинцев не доверяют правительству: «Я думаю, время покажет, и мы должны общаться не словами, а действиями, результат наших действий занимает определенное время. Но главное, мы хотим, чтобы у людей жизнь была лучше, и многое для этого делаем».

Как сообщал УНИАН, 21 февраля Верховная Рада заслушала отчет правительства о его деятельности в 2019 году, приняв его к сведению.

При этом на заседании Комитета парламента по вопросам экономического развития его председатель Дмитрий Наталуха (фракция «Слуга народа») раскритиковал ряд действий Кабмина подверг критике.