Германия о "независимости" боевиков от РФ: Сурков за 10 минут получил их подписи под "Минском"

Об участии России в войне на Донбассе свидетельствуют выдача паспортов жителям оккупированных территорий и назначение российских чиновников на должности в "ЛДНР".

Постпред Германии при ООН Кристофер Хойзген привел доказательства причастности Российской Федерации к вооруженному конфликту на востоке Украины.

Об этом он заявил на заседании Совета безопасности ООН, передает lb.ua.

"Десять дней назад руководитель "ДНР" на своем веб-сайте сказал, что господин Пашков будет действующем руководителем Донецка. Он был до этого вице-губернатором Иркутска. А Иркутск, насколько мне известно, находится в России", - рассказал Кристофер Хойзген.

Также он отметил, что, согласно словам главы бюро по миграции российского МВД Валентины Козаковой, РФ выдала российские паспорта 227 тысячам жителей оккупированной территории Донбасса.

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"Вот - участие России", - заявил Хойзген.

"Я был в Минске, и велись переговоры всю ночь, и были заключены Минские договоренности. Кто-то сказал: сепаратисты должны подписать. И г-н Сурков, который вел переговоры, сказал: "Я это сделаю". И приблизительно 10 минут ему понадобилось, чтобы получить подпись под этим комплексом мер от сепаратистов. Это насчёт независимости сепаратистов от России", - заявил постпред Германии при ООН.

Как сообщал УНИАН, представитель Украины на заседании Совета безопасности ООН Сергей Кислица заявил, что Россия продолжает реализовывать стратегию эскалации на Донбассе, грубо нарушая взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений.