Стычки в Раде: Тимошенко заставят заплатить за разбитый микрофон

Юлия Тимошенко сломала микрофон спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Лидера фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко заставят заплатить за микрофон, который она сломала во время блокирования трибуны на заседании 6 февраля.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

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Нардеп заметил, что микрофон стоит 2 тысячи долларов, и Тимошенко будет оплачивать его из собственных средств.

По информации журналистов, политик поранила руку, когда заняла место спикера парламента.

Как сообщал УНИАН, сегодня в зале парламента произошли очередные стычки депутатов, в ходе которых Юлия Тимошенко заняла место председателя Рады. Так часть депутатов отреагировала на рассмотрение законопроекта о рынке земли.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины планирует открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

11 ноября 2019 года на согласительном совете депутатских фракций и групп Верховной Рады было принято решение рассмотреть законопроекты о рынке земли в первом чтении в среду, 13 ноября.

В тот же день в знак протеста против продажи земли аграрии перекрывали дороги в 13 областях. 13 ноября возле Верховной Рады состоялись две акции: против продажи земель сельскохозяйственного назначения и в поддержку открытия рынка земли. Больше всего споров вызывает возможность продажи земли иностранцам.