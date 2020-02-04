"Слуга народа" больше "не может себе позволить" учить нардепов в дорогих отелях Трускавца - Корниенко

По словам первого заместителя председателя фракции, постоянные тренинги будут проходить “всю весну”, начиная с марта.

Фракция партии “Слуга народа” теперь будет проводить обучение для народных депутатов не в дорогих отелях Трускавца, а в Киеве.

Читайте такжеЗаконопроект о децентрализации в ближайшее время на рассмотрении не появится - Корниенко

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам первый заместитель председателя фракции “Слуга народа” Александр Корниенко отметил, что постоянные тренинги будут проходить “всю весну”.

Депутат отметил, что теперь партия не может “себе позволить возить депутатов в такие дорогие отели”.

По его словам, партия перейдет в формат постоянно действующего учебного центра в офисе в выставочном центре “Парковый”.

Корниенко сообщил, что “всю весну будут постоянно какие-то тренинги – как коммуницировать депутатам, в частности, на эфирах, работа с избирателями, законодательная работа”. По его словам, также речь пойдет о “мировоззренческих вещах”.

Как известно, после парламентских выборов новоизбранных депутатов от партии “Слуга народа” собирали на учебу в Трускавце.