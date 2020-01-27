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Зеленский принял участие в мероприятиях по 75-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (фото)

21:33, 27 января 2020
Политика
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Зеленский поставил зажженную лампаду к доске памяти с надписью на украинском языке / фото president.gov.ua

Во время рабочего визита в Республику Польша президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в Государственном музее концлагеря выступали бывшие пленники Аушвица, которые пережили страшные времена Холокоста. Они делились воспоминаниями и призвали международное сообщество никогда не забывать о страшной трагедии.

«Вы все должны постараться, чтобы память об этом месте и о других местах, где людей отправляли на смерть, сохранялась, и чтобы это больше не повторилось никогда», – призвала 95-летняя Бат-Шева Даган, которая выжила в лагере Аушвиц-Биркенау.

Вместе с другими лидерами делегаций Зеленский поставил зажженную лампаду к доске памяти с надписью на украинском языке.

Как сообщал УНИАН, 27 января в мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.

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