Зеленский принял участие в мероприятиях по 75-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (фото)

Президент Украины вместе с другими лидерами делегаций поставил зажженную лампаду к доске памяти с надписью на украинском языке.

Во время рабочего визита в Республику Польша президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в Государственном музее концлагеря выступали бывшие пленники Аушвица, которые пережили страшные времена Холокоста. Они делились воспоминаниями и призвали международное сообщество никогда не забывать о страшной трагедии.

«Вы все должны постараться, чтобы память об этом месте и о других местах, где людей отправляли на смерть, сохранялась, и чтобы это больше не повторилось никогда», – призвала 95-летняя Бат-Шева Даган, которая выжила в лагере Аушвиц-Биркенау.

Вместе с другими лидерами делегаций Зеленский поставил зажженную лампаду к доске памяти с надписью на украинском языке.

Как сообщал УНИАН, 27 января в мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.