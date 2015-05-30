Оккупанты решили, что "агент влияния США" Чубаров "не имеет права" быть лидером крымских татар

Заместитель главы оккупационного правительства Крыма Руслан Бальбек заявил, что глава крымскотатарского Меджлиса Рефат Чубаров

«больше не имеет права называть себя лидером крымских татар».

Об этом Бальбек заявил российскому агентству РИА Новости, комментируя возбуждение в Крыму в отношении Чубарова уголовного дела.

«Находясь в розыске за совершенное преступление, он не имеет права называться лидером Меджлиса крымских татар, а тем более представлять крымскотатарский народ на международной политической арене», – сказал Бальбек.

Он также заявил, что Чубаров, «будучи гражданином и депутатом другого государства, является агентом влияния США и работает во вред Крыму».

В организации «Движение сопротивления крымских татар» заявили, что дело против Чубарова имеет «конечную цель узаконить дискриминацию крымских татар в законодательном пространстве Российской Федерации» и призвали к акциям протеста.

Читайте такжеЧубаров: По логике ФСБ, дело за "покушение на территориальную целостность РФ" можно возбудить и против МеркельКак сообщалось, следственный отдел управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело против главы крымскотатарского меджлиса Рефата Чубарова.

"Следственное подразделение управления ФСБ России по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении Чубарова, который высказывался с призывами к неким действиям, которые направлены на изменение территориальной целостности государства. Уголовное дело в производстве, следователями в рамках расследования будут приняты процессуальные решения в отношении гражданина Чубарова", – заявила так называемый прокурор Крыма Наталья Поклонская.