Религиовед объяснил, почему Филарет "отозвал подпись" под решением Поместного собора

Заявления Филарета о том, что ПЦУ не является независимой церковью, эксперт назвал "московскими нарративами", которые не выдерживают никакой критики.

Религиовед Виктор Еленский заявил, что отзыв подписей представителей бывшей Киевской патриархии под решением Объединительного собора никоим образом не отразится на юридическом статусе Православной церкви Украины (ПЦУ).

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"Отзыв подписей не сделает решения собора нелегитимными", – сказал он в комментарии «Обозревателю».

По словам эксперта, почетный патриарх Филарет, стремясь отменить решение Объединительного собора, применял "две линии обороны". "Первая линия обороны владыки Филарета состояла в том, что решение собора было якобы юридически несовершенным, что он якобы не ставил подпись как следует. Но когда были обнародованы все материалы, включая видео, он пошел другим путем – путем отзыва подписей".

Также Еленский пояснил, что "УПЦ КП не была юридическим лицом, как и ПЦУ. Согласно украинскому законодательству, их представляют религиозные центры – патриархии. Киевская патриархия была ликвидирована как юридическое лицо".

Он отметил, что, "если владыка Филарет хочет, он может зарегистрировать любую новую патриархию, потому что наше законодательство в сфере свободы совести исключительно либеральное".

В то же время заявления Филарета о том, что ПЦУ не является независимой церковью, эксперт назвал "московскими нарративами", которые не выдерживают никакой критики. "ПЦУ – не митрополия. Это автокефальная церковь, которую возглавляет митрополит", – подчеркнул Еленский.

Почетный патриарх Филарет "отозвал" свою подпись под постановлением Поместного собора УПЦ о ликвидации Киевского патриархата. Следом за ним свою подпись под решением собора отозвал митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф.