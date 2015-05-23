Луценко заявил, что закон о Национальной полиции заработает уже с первого июля

Закон о Национальной полиции заработает с первого июля, убежден председатель фракции партии "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко. Об этом он заявил в эфире "5 канала".

"Я думаю, мы примем этот закон во втором чтении в течение месяца до закрытия сессии. То есть, мы можем говорить, что с первого июля заработает закон о Национальной полиции", – заявил Луценко.

По словам нардепа, новый закон серьезно регламентировать работу сотрудников МВД.

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"Если полицейский после принятия этого закона ударит дубинкой по ключице: он нарушит закон – это значит уголовная ответственность. Если он применит свето-шумовые гранаты перед толпой где есть женщины или дети или инвалиды: он нарушит закон – уголовная ответственность. Если он войдет в частное помещение или в офис юридической фирмы без соответствующих документов: он нарушит закон – уголовная ответственность", – добавил он.

По словам депутата, отныне будущие сотрудники органов будут проходить серьезную проверку.

"Весь персонал должен пройти проверку и конкурс. Полицейским станет только тот, кто пройдет проверку и конкурс, и это правильно. Конечно, это может затянуться – 150 тысяч человек не так легко переаттестовать, набрать новых, подобрать достойных, не выбросить профессионалов из системы. Но для этого нужно больше года", – подчеркнул Луценко.