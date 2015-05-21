Подгруппа по гуманитарным вопросам обсудила обмен пленными "всех на всех" - ОБСЕ
02:43, 21 мая 2015Политика
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Подгруппа по гуманитарным вопросам Контактной группы относительно Украины завершила свою работу в Минске
REUTERS
Об этом сообщает "5 канал".
"Обсуждались два вопроса: обмен пленными и гуманитарные вопросы", -заявил координатор рабочей группы от ОБСЕ Тони Фриш.
По словам координатора, вопрос обмена пленными стоял именно так - "всех на всех".
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"Никакого нежелания я не увидел", - сказал Фриш.
Как известно, сформированы четыре подгруппы для выполнения положений Минских договоренностей. Координируют их работу представители ОБСЕ.
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