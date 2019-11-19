Разумков на этой неделе посетит Днепропетровскую, Запорожскую и Донецкую области

В Днепре спикер Совета посетит аэропорт, КБ «Южное» и больницу им. Мечникова.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 20-21 ноября совершит первую рабочую поездку в Днепропетровскую, Запорожскую и Донецкую области.

Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

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В среду, 20 ноября Разумков в городе Днепр посетит аэропорт, ГП КБ «Южное» им. М.К. Янгеля и областную клиническую больницу им. И.И. Мечникова.

Также программой председателя парламента 20 ноября предусмотрено общение с коллективами ОАО «Запорожский завод тяжелого краностроения» и «Запорожского областного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Защитник».

21 ноября Разумков побывает на ГП «Мариупольский морской торговый порт» и поднимется на борт пограничного катера «Донбасс».

Председатель Верховной Рады также пообщается с прессой и примет участие в телевизионных программах областных телеканалов.