Омбудсмен Денисова обратилась к польскому коллеге с просьбой о защите Мазура

Украинского ветерана Игоря Мазура 9 ноября задержали в Польше по запросу России.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к уполномоченному по гражданским правам Республики Польша Адаму Боднару с просьбой принять меры для защиты украинца Игоря Мазура, который был задержан 9 ноября на границе в Польше по запросу России.

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Как сообщила омбудсмен в Facebook, сегодня она встретилась с женой Мазура и пообщалась по телефону с ним и генеральным консулом Украины в Люблине Василием Павлюком по поводу дальнейших совместных действиях.

Денисова отметила, что задержание украинца произошло не на основании установления красной карточки, как это делается обычно в практике сотрудничества с Интерполом, а путем предъявления циркулярного сообщения, распространение которого было ограничено определенными странами, что свидетельствует о злоупотреблении Россией уставом Интерпола и неправомерном его использовании как инструмента гибридной войны для политически мотивированных преследований украинцев.

«Поэтому в неотложном порядке обратилась к уполномоченному по гражданским правам Республики Польша господину Адаму Боднару с настоятельной просьбой дать правовую оценку неправомерным действиям относительно политически мотивированного задержания украинского гражданина и принять соответствующие меры для его защиты», - говорится в сообщении.

Кроме того, омбудсмен отметила, что министр юстиции Денис Малюська лично занимается вопросом освобождения Мазура и отрабатывает механизм его защиты, чтобы не допустить экстрадиции украинца в РФ.

«Подчеркиваю, что борьба за освобождение Игоря Мазура - продолжается! Поддержка и максимальная огласка информации его дела - залог возвращения гражданина Украины на Родину», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября в Польше по запросу России задержан один из лидеров «УНА-УНСО», ветеран войны на Донбассе, сотрудник Секретариата уполномоченного ВР по правам человека Игорь Мазур (позывной «Тополь»). В Польшу он ехал по приглашению вице-спикера польского сейма Беаты Мазурек.

В России обвиняют Мазура в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в боевых действиях на территории Чечни. В этом деле фигурируют также украинский экс-премьер-министр Арсений Яценюк и бывшие украинские заключенные Кремля Николай Карпюк и Станислав Клых, освобожденные в рамках обмена между Украиной и Россией 7 сентября.

Сам Мазур российские обвинения отвергает.

10 ноября польская прокуратура отпустила Мазура на поруки украинского консула в Люблине. На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса Мазур будет проживать в генеральном консульстве в Люблине.