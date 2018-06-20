Неделя в цифрах

0,00033427% - 5 014 гривен и 5 копеек - с ожидаемых 1,5 миллиарда гривен коррупционных активов возвращено в бюджет Украины за 3 месяца текущего года, сообщают украинские СМИ. Это – поступления в казну от конфискованных средств и средств, полученных от реализации конфискованного имущества, присвоенных коррупционными методами.

2 государства – Польша и Румыния – поддерживают отмену виз для украинцев и намерены выступить с такой позицией во время саммита Восточного партнерства, который состоится в Риге в конце мая, сообщают польские и румынские дипломаты.

5,5% падения экономики при инфляции около 30% ожидает Министерство финансов Украины по итогам 2015 года, сообщают в ведомстве. Таким образом, прогнозы Минфина остаются хуже тех, которые были озвучены в конце 2014 года. В свою очередь, Всемирный банк ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2015 году до 7,5%, однако ожидает ее восстановления, начиная с 2016 года.

15 человекбыли казнены в КНДР с начала текущего года, по данным разведки Южной Кореи. Власти КНДР не подтверждают эту информацию, однако сообщения о смертных приговорах, вынесенных отстраненным от власти чиновникам, появлялись и ранее.

27 новых политических партийзарегистрировано в Украине с начала 2015 года, сообщают в Комитете избирателей Украины. По данным организации, это является рекордным показателем. Если раньше, в среднем, регистрировалось 5-7 новых партий в год, то сейчас регистрируется по 2 новых партии еженедельно.

130 регуляторных ограничений для бизнеса планирует отменить министерство экономического развития и торговли Украины в рамках дерегуляции, сообщают в ведомстве. Следующим этапом дерегуляции должна стать «гильотина» - полный пересмотр всей регуляторной базы.

209 граждан Украины находятся на территории Непала, пострадавшего от разрушительных землетрясений, сообщают в Министерстве иностранных дел. 48 из них до сих пор не вышли на связь. Чтобы обеспечить эвакуацию украинцев из Непала, правительством было выделенооколо 7 млн гривен. Из-за поломки самолет Минобороны, снаряженный для эвакуации, пока находится в столице Индии Нью-Дели и не может вылететь в Катманду.

300 человек, как минимум, остаются в заложниках у террористов на Донбассе, сообщают в центре содействия освобождению заложников при СБУ. Согласно информации центра, среди пленных не только военнослужащие, но и около 60 гражданских лиц.

320 гектаров лесазагорелись на территории Чернобыльской зоны отчуждения, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Было зафиксировано 15 очагов возгорания, из которых 3 – крупных. К тушению пожара были привлечены 51 единица техники и 305 человек. По данным ГСЧС, по состоянию на 2 мая он был полностью ликвидирован.

800 человек – жителей близлежащих населенных пунктов - были эвакуированы из-за взрыва боеприпасов на Кузьминском полигоне в Ростовской области, сообщили российские СМИ. В результате взрыва пострадали трое военнослужащих.

2 758 жилых домов в Киеве были отключены от горячего водоснабжения компанией «Киевэнерго», сообщают в компании. В частности, 1 224 дома остались без горячей воды из-за отключения котельных и ТЭЦ «Киевэнерго» от газа, а 1 534 дома – в результате повреждений на тепловых сетях, плановых отключений и проведения гидравлических испытаний.

17 000 человек пополнят силы быстрого реагирования НАТО на территории стран-членов Североатлантического альянса, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Главным мотивом увеличения количества сил реагирования с 13 000 человек до 30 000 человек является «более напористое поведение России на востоке».

20 000 пенсионеров, которым, по техническим причинам, пенсия в апреле была выплачена не в полном объеме, получат от Пенсионного фонда компенсацию за удержанные 15% с пенсий, обещают в ПФУ. По информации фонда, сокращение пенсий произошло из-за неточности в учетных данных.

181 000 га леса продолжают гореть на территории России, сообщают в Минприроды РФ. Из-за 117 лесных пожаров в 5 субъектах РФ – на всей территории Хакасии, Тывы, Забайкальского края, Амурской области и в 19 районах Республики Бурятия – введен режим чрезвычайной ситуации. Особый противопожарный режим действует в 24 субъектах РФ.

180 000 000 евро были выделены Украине Международной конференцией доноров на завершение строительства нового безопасного конфайнмента – защитного сооружения, которым в конце 2017 года накроют разрушенный четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС, сообщают в Европейском банке реконструкции и развития – распорядителе средств доноров.

415 000 000 долларов помощи понадобится пострадавшим от землетрясения в Непале, подсчитали в ООН. Эти средства необходимы для обеспечения около 500 000 человек кровом, 1,4 млн человек – питанием и 4,2 млн человек – чистой питьевой водой и туалетами.

2 000 000 000 долларов кредитных гарантий намерены выделить Украине США, сообщают в Министерстве финансов Украины. До конца мая Украина намерена осуществить выпуск евробондов на сумму 1 000 000 000 долларов под эти гарантии.

4 200 000 000 гривен составил профицит государственного бюджета Украины по итогам первого квартала 2015 года, сообщают в Национальном банке Украины. За аналогичный период 2014 года Госбюджет был сведен с дефицитом в 4 100 000 000 гривен.

16 000 000 000 долларов составляет общая сумма исков Украины в Стокгольмский арбитраж о возмещении убытков и внесении изменений в транзитный контракт с «Газпромом», сообщают в Кабинете министров.

Маргарита Андреева