На восстановление после землетрясения Непалу понадобится $415 миллионов - ООН

В ООН подсчитали, что для помощи пострадавшим от землетрясения в Непале понадобится 415 млн долл., передает Газета.Ru со ссылкой на Reuters.

Эти деньги необходимы для обеспечения 500 тыс. человек кровом, 1,4 млн человек — питанием и 4,2 млн человек — чистой питьевой водой и туалетами.

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Ранее стало известно, что число погибших в результате разрушений в стране превысило 5 тыс. человек.