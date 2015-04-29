На восстановление после землетрясения Непалу понадобится $415 миллионов - ООН
21:50, 29 апреля 2015Мир
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В частности эти деньги пойдут на обеспечение 500 тысяч человек кровом.
REUTERS
В ООН подсчитали, что для помощи пострадавшим от землетрясения в Непале понадобится 415 млн долл., передает Газета.Ru со ссылкой на Reuters.
Эти деньги необходимы для обеспечения 500 тыс. человек кровом, 1,4 млн человек — питанием и 4,2 млн человек — чистой питьевой водой и туалетами.
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Ранее стало известно, что число погибших в результате разрушений в стране превысило 5 тыс. человек.
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