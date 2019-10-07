Освобожденные из российского плена моряки поедут на отдых и реабилитацию в Латвию

Соответствующее предложение высказала латвийская власть.

Украинские моряки, вернувшиеся из российского плена, поедут вместе с семьями на отдых и реабилитацию в Латвию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Едгарсом Ринкевичсом в Киеве.

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"Латвийской стороной предложено украинским морякам, которые находились в российских тюрьмах, вместе с семьями отдохнуть... Мы очень благодарны, сейчас в ближайшее время будут отработаны все детали, и эти семьи поедут отдохнуть, реабилитироваться", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катеров «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ.

7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись все 24 украинских моряка.