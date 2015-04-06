Левочкин задекларировал 19 миллионов гривень, мотоциклы и ценные бумаги на 230 миллионов

Из них 116 тысяч 902 гривни составила заработная плата, а 10 млн 127 тысяч 190 гривень - дивиденды и проценты. Информация обнародована в декларации Левочкина на сайте Верховной Рады.

Левочкин пользуется квартирой на 178, 5 кв. м и другим недвижимым имуществом в 682, 56 кв м. На аренду другого недвижимого имущества нардеп потратил 1 млн 187 тыс 941 гривень.

Также Левочкин имеет Mercedes-Benz S 600 2010 года, два мотоцикла Boom Low Rider 2008 года и Harley Devidson 2011 года.

На счетах в банках Левочкин держит 19 млн 718 тысяч гривень. В том числе: 19 млн 184 тысячи 243 гривни - АБ "Клир. Дом", 18 тысяч 821 гривня - ПАО "ДБ Сбербанк России", 165 тысяч 432 гривень - Ощадбанк Украины, 330 тысяч 115 гривень - ПУМБ, 259 гривень -"Надра", 19 тысяч 131 гривень - "Экспо-Имп. Банк".

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В 2014 году Левочкин вложил в банки 15 млн 537 тысяч 96 гривень( в т.ч. 14 млн 649 тысяч 796 гривень - АБ "Клир.Дом", 887 тысяч 300 гривень - "Ощадбанк").

Левочкин владеет ценными бумагами на сумму 236 млн 686 тыс гривеьн ( в т.ч. 236 млн 686 тысяч гривень-Oskaro Investments Limited, 25 гривен - ОАО "Укртелеком").

На содержание недвижимого имущества, транспортных средств, вкладов и ценных бумаг Левочкин потратил 194 тысяч 718 гривень (в т.ч. 106 тысяч 990 гривень - ИТС Украина, 71 тысяч 763 гривень - государственная служба охраны МВД, 15 тысяч 965 гривень - коммунальные платежи).

Также Левочкин потратил 1 млн 198 тысяч 950 гривень за услуги государственной казначейской службы в Печерском районе Киева.