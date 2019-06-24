Климкин прокомментировал встречи Зеленского с Макроном и Меркель: это была настоящая "разведка боем"

Климкин заявил, что отсутствие "прорывных" решений по итогам встреч президента Украины Владимира Зеленского с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель было "ожидаемым".

Во время встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель президент Украины Владимир Зеленский прошел "разведку боем".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "5 каналу".

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"Считаю, что очень классно, что эти визиты именно сейчас состоялись... Обсуждение тактики по Донбассу – это супер. Нет прорывных решений – на самом деле, это ожидаемо. Ничего плохого в этом нет. Сложная дискуссия по поводу Совета Европы, газа, "Северного потока – 2" – тоже ожидаемо. Это была такая вот "разведка". Это не стопроцентное вовлечение, но это настоящая "разведка боем"... Было важно посмотреть и для Макрона, и для Меркель, каковы намерения стратегические", – сказал Климкин.

По его мнению, "четкие месседжи", которые прозвучали, являются "очень полезными".

Зеленский 17 июня совершил официальный визит в Париж, где встретился с французским коллегой Макроном. Политики разошлись во мнениях относительно возвращения российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы: Макрон заявил, что хочет избежать полного выхода России из Совета Европы, потому что от этого страдают граждане РФ, которые не смогут подавать иски против России в международные суды. Зеленский высказал мнение об отсутствии оснований для возвращения России в ПАСЕ.

На пресс-конференции лидеров возникло недопонимание из-за перевода слов Макрона. Как сказала переводчица, Зеленский сообщил французскому президенту, что готов вести переговоры с сепаратистами для завершения войны на Донбассе. Президент Украины эту информацию опроверг.

18 июня Зеленский встретился в Берлине с Меркель. Обсуждались вопросы санкционного давления на Россию, газового транзита через Украину после 31 декабря 2019 года и подготовки встречи в нормандском формате.