Луценко: ВР унормирует статус территорий, которые признала "оккупированными"

Об этом в эфире одного из украинских каналов сказал Юрий Луценко, сообщает пресс-служба «Блока Петра Порошенко».

Принятыми законодательными актами о ситуации на Донбассе украинский парламент констатировал несколько важных вещей: в определенных районах не функционирует украинская власть; эти территории находятся под оккупацией российских регулярных войск; мы согласны с тем, что выборы там должны состояться не синхронно со всей Украиной.

«Выборы могут состояться как в этом году, так и позже. Все зависит от того, когда на этой территории заработает украинский закон, украинские партии, украинские СМИ, украинские прокуроры», - отметил политик.

При этом он сказал, что для ускорения достижения такой ситуации Киев готов к компромиссам.

«Например, украинская милиция может патрулировать город вместе с местными жителями, которые, конечно же, не стояли с оружием; местный прокурор может назначаться по согласованию с местными властями, но не боевиками; а председатель местного суда может назначаться после консультаций с местными депутатами, которые также не совершали преступлений против человечности. Но Украина не пойдет на поводу у террористов, которые с оружием в руках будут фальсифицировать результаты выборов», - подчеркнул Луценко.

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Председатель парламентской фракции «Блока Петра Порошенко» также отметил, что вскоре парламент унормирует статус территорий, определенных «оккупированными».

«За две недели работы в комитетах Верховная Рада подготовит закон, который определит права и обязанности жителей таких территорий. Мы пойдем на максимальные льготы для людей, найдем механизм финансирования пенсий и их размера, поставки тепла и электроэнергии и их оплаты», - объяснил Луценко, отмечается в сообщении.