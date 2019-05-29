Саакашвили: я так соскучился по Киеву, Одессе и борщом с пампушками

Саакашвили заявил, что очень скучал по Украине.

Михеил Саакашвили, которому накануне возобновили украинское гражданство, заявил, что соскучился за Киевом, Одессой, своим близким, а также за украинской едой.

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Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Я так соскучился за Киевом, за Одессой, за своими друзьями, близкими. Знаете, когда меня выгнали, то я терял сознание, чуть не придушили пару раз личные охранники бывшего президента, я все вещи оставил в Киеве. Реально, я передвигаюсь по Европе, Америке, но все мои основные вещи (остались в Киеве, – ред.), все это время я верил, что я вернусь. И спасибо президенту Зеленскому и тем людям, которые меня поддерживают. Сначала дайте мне приехать, оглядеться по сторонам. Я так соскучился по Киеву, Одессе, борщом с пампушками и по своим друзьям и близким", - сказал Саакашвили.