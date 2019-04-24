Политолог объяснил, почему в Раде зря стараются ограничить полномочия Зеленского

Вероятной датой принятия закона, которым планируют ограничить полномочия президента, называется уже 25 апреля.

Партия "Самопомич" выдвинула законопроект, который призван ограничить полномочия президента, и касаться он будет непосредственно деятельности Владимира Зеленского.

Что об этом думают политологи, выяснял «Главред».

Вице-спикер Рады Оксана Сыроид объясняет, что в партии "Самопомич" не хотят, чтобы президент был заложником олигархов.

"Цель - не ограничить власть президента, а только привести ее в соответствие с Конституцией, и даже больше - защитить президента. Любой, кто приходит на такой объем власти, становится очень уязвимым. А когда есть закон, который устанавливает правила игры, то он каждому, кто попытается влиять на президента, говорит: "я не могу, у меня есть ограничения, установленные законом". Подсознательно люди полагаются на "доброго царя" и думают, "а вдруг этот не будет тираном. Вдруг он лучший, потому что он новый". Но власть сама по себе развращает людей, и любая власть должна быть контролируемой и ответственной", - объяснила она.

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По мнению политолога Алексея Якубина, закон про полномочия президента – это элемент торгов со стороны действующего президента в сторону будущего, но уже избранного главы державы.

"Зеленского избирали в контексте тех полномочий, которые сейчас имеет Порошенко. И сейчас получается, что за несколько недель до его официального вступления в должность мы слышим, что значительная часть его функций будет обрезана. Более того, часть функций, которые у президента хотят забрать, они прописаны в Конституции. Получается, что часть норм этого закона являются антиконституционными", - объясняет Якубин.

Политолог допускает, что таким образом действующий президент хочет торговаться с командой Зеленского.

"Очевидно, что эта игра координируется с Банковой. Возможно, это связано с гарантиями безопасности для Порошенко, его бизнеса и окружения. И если Зеленский не пойдет на уступки, то ему угрожают ограничить часть полномочий. Это попытка играть в игру – кто первым моргнет. Возможно, у Порошенко рассчитывают, что им удастся мобилизовать эти 226 голосов, и действующий президент успеет их подписать", - считает Якубин.

И добавляет, что завтрашнее голосование закона о языке станет своеобразным краш-тестом для Порошенко.

"От того, сколько голосов наберет этот закон, станет ясно - насколько сейчас устойчиво влияние Порошенко. Неизвестно, как будут голосовать мажоритарщики, часть Народного фронта, которая ориентирована не на спикера Андрея Парубия, а - на Арсена Авакова. Я думаю, что у Порошенко будут рассматривать это как тест – насколько он после фактических результатов выборов может рассчитывать на лояльность депутатов", - уточнил эксперт.

В свою очередь политолог Кость Бондаренко уверен, что ограничить Зеленского в полномочиях не получится.

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"Как показал опыт, Оксана Сыроид никогда не была хорошим юристом. Она просто повыдергивала из всех законодательных актов уже существующие понятия, чем занимается президент, и попыталась повсюду их сократить. Причем, даже не удосужилась проверить, как это все согласовывается с Конституцией", - говорит Бондаренко.

По его словам, законопроект практически превращает Украину на парламентско-президентскую республику, где большинство полномочий президента будут переданы премьер-министру.

"И премьер фактически становится всесильной личностью. Но ограничить самого Зеленского Верховная Рада уже не может. Народ голосовал не только за него, но и за полномочия – они делегировались вместе с избранием. И Конституционный суд подтвердит, что задним числом это невозможно. Поэтому если Рада найдет голоса, то ограничение полномочий будет только у преемника Зеленского при следующем переизбрании. Но таким образом они выстрелят себе в ногу. Если Порошенко хочет вернуться на должность президента и получить эти обрезанные полномочия, то пожалуйста, пусть голосует", - говорит политолог Кость Бондаренко.

Как сообщал УНИАН, партия "Самопомич" выдвинула законопроект, призванный ограничить полномочия президента Украины. Более 80 законов, принятых в разное время, прирастили главе государства несвойственные ему функции. В частности, назначать главу энергетического регулятора - НКРЭКП. Забрать неконституционные возможности предлагает автор закона о президенте Оксана Сыроид. Ее проект прописывает и процедуру импичмента. Однако Сыроид сама признает: устранить президента будет все равно крайне сложно.

Напомним, во втором туре выборов Зеленский получил 73,22% голосов избирателей, а за его оппонента Петра Порошенко проголосовало 24,45% украинцев.