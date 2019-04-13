Американский Сенат един в вопросе санкций против России – посол США
Американские сенаторы из Демократической и Республиканской партий едины в вопросе санкций против России.
Об этом сообщил посол США в Москве Джон Хантсман в интервью российской службе Радио Свобода.
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«Этот вопрос в Сенате США объединил практически 100 процентов республиканцев и демократов», – сказал Хантсман.
Он напомнил, что в ноябре 2016 года Международный уголовный суд назвал противостояние на востоке Украины «международным вооруженным конфликтом между Украиной и Россией», что американская разведка считает Россию виновной во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года и вспомнил о российском юристе Сергее Магнитском, смерть которого в 2009 году привела к введению санкционных «списков Магнитского».
«Люди в Конгрессе все равно очень сильно ощущают эти вопросы и как мы должны отвечать», – заявил Хантсман.
Санкции США против России касаются, в частности, российской агрессии в Украине, вмешательство Кремля в американские выборы и отравления в Британии российского разведчика Сергея Скрипаля.