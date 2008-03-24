Ющенко не нравится, как Тимошенко возвращает НДС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО раскритиковал действия правительства в сфере администрирования налога на добавленную стоимость (НДС).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь на традиционной еженедельной встрече Президента с председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

Во встрече также приняли участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЁВА, министр Кабинета министров Украины Петр КРУПКО, председатели депутатских фракций Блоков Юлии Тимошенко и «Наша Украина - Народная Самооборона» Иван КИРИЛЕНКО и Вячеслав КИРИЛЕНКО, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, первый заместитель главы Секретариата Президента Украины - представитель Президента в Кабинете министров Александр ШЛАПАК.

Во время встречи обсуждалась ситуация в сфере бюджетного возмещения НДС и применения налоговых векселей в счет уплаты налога на добавленную стоимость во время импорта товаров. Поддерживая необходимость ограничения применения налоговых векселей, В.ЮЩЕНКО считает необходимым обратить внимание на отдельные проблемные вопросы, связанные с отменой векселей. В первую очередь, речь идет о том, что такая мера не имеет однозначных законодательных оснований. Во-вторых, с целью оценки последствий отмены налоговых векселей для экономики в целом необходимо осуществить обстоятельный анализ хозяйственных операций, стимулирование которых отменено. В-третьих, отмена вексельной формы уплаты налога произошла до урегулирования проблем с несвоевременным возмещением НДС, что привело к вымыванию оборотных средств экспортеров, которые работают с использованием импортного сырья и материалов. В связи с этим глава государства считает, что, принимая решение об отмене налоговых векселей, правительство должно безусловно выполнять требования законодательства в части соблюдения сроков бюджетного возмещения НДС.

Как отметил во время встречи А.ШЛАПАК, о затягивании правительством урегулирования проблемы с возмещением НДС свидетельствует, в частности, и тот факт, что до настоящего времени не подан в Верховную Раду Украины проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования администрирования налога на добавленную стоимость, тогда как согласно решению Советы национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля 2008 года правительство должно было это сделать до 15 марта с.г.

Участники встречи также обсудили вопросы согласования направлений деятельности Кабинета министров Украины в сфере приватизации до решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 февраля 2008 года «Об обеспечении национальных интересов и национальной безопасности в сфере приватизации и концептуальные основы их реализации». Как отмечалось на встрече, решением СНБО от 15 февраля правительству поручено не допускать приватизацию предприятий, которые отнесены к стратегическим отраслям экономики до утверждения в установленном порядке программ развития таких отраслей. К перечню стратегических отраслей экономики отнесены топливно-энергетический, оборонно-промышленный комплексы, транспортная отрасль, жилищно-коммунальное хозяйство.

Президент Украины заявил, что считает необходимым безотлагательно привести в соответствие с указанным решением СНБО нормативно-правовые акты правительства в сфере приватизации.

Необходимо разработать четкий график приватизации, учитывая готовность отдельных предприятий к приватизации и ориентировочный объем поступлений, который может обеспечить их продажу.

«Я не являюсь сторонником хаотической приватизации. Политика приватизации должна отвечать национальным интересам», - отметил глава государства. К решению проблем приватизации необходимо подходить комплексно, подчеркнул В.ЮЩЕНКО.