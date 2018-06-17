Неделя в цифрах

1 экс-регионал Александр Ефремов был задержан сотрудниками ГПУ и СБУ по подозрению в совершении уголовных правонарушений по ч.2ст.364 и ч.2ст.366 Уголовного кодекса Украины.

3 место в обновленном рейтинге WBO занял интерконтинентальный чемпион по версии WBO в тяжелом весе, боксер K2 Promotions Ukraine Александр Усик. Он уступает в обновленной версии рейтинга только поляку Кшиштофу Гловацки и британцу Тони Беллью.

9 лет лишения свободы получил старший солдат подразделения Национальной гвардии за государственную измену. Следствие установило и подтвердило в суде, что бывший военный предоставлял сведения военного характера (планы обороны военных городков Нацгвардии, позывные и радиочастоты, схемы оповещения и боевые расчеты воинской части, а также сведения о солдатах и офицерах своей части, в том числе и тех, которые находились в зоне проведения АТО) представителям спецслужб РФ.

9 депутатов Европейского парламента из состава группы «Друзей Украины» решили организовать поочередную символическую голодовку в рамках акции солидарности с украинской летчицей Надеждой Савченко, которая с 15 декабря голодает в знак протеста против ее незаконного удержания под стражей в России.

15 граждан погибли, 63 – получили ранения из-за обстрела российско-террористическими группировками города Краматорск из современной российской системы залпового огня с использованием кассетных боеприпасов, сообщили в СНБО. По предварительным данным, которые озвучил глава Донецкой облгосадминистрации Александр Кихтенко, по Краматорску было выпущено 32 ракеты. Несколькими днями позже от «Градов» боевиков погибли 6 человек в поселке Счастье, 5 человек в поселке Горняк, 3 в Артемовске.

19 наиболее активных критиков процесса мобилизации в Украине были задержаны Службой безопасности Украины. По поручению президента, СБУ будет продолжать эту работу.

26%, по данным правительства, может составить инфляция в Украине в 2015 году. Такой прогноз, при среднегодовом курсе гривны в 2015 на уровне 21 грн за доллар, сделал премьер Арсений Яценюк.

66 журналистов погибли в мире в 2014 году, выполняя свои служебные обязанности. По данным международной правозащитной организации «Репортеры без границ» количество нарушений свободы информации во всех 180 странах, где велось наблюдение, выросло в 2015 году на 8% по сравнению с 2014 годом. Правозащитники связывают такую ситуацию с войнами, усилением угроз со стороны негосударственных структур безопасности, применением насилия во время демонстраций, экономическим кризисом.

97% местных бюджетов уже утверждены в Украине. По данным министра финансов Натальи Яресько, неутвержденными остались всего 332 бюджетов из 11 488.

161 кандидат подал документы на замещение должности директора Национального антикоррупционного бюро.

251 народный депутат проголосовал за принятие закона «Об обеспечении права на справедливый суд». Документ вступит в силу лишь в части формирования Высшей квалификационной комиссии и Высшего совета юстиции. Остальные положения закона еще будут дорабатываться.

263 мирных жителя погибли, почти 700 получили ранения из-за боевых действий на востоке Украины в период с 31 января по 5 февраля, отмечается в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

437 претензий о возмещений убытков Фонду гарантирования вкладов на сумму 58,4 млрд гривен поданы правоохранительные органы. Таким образом, Фонд привлекает правоохранительные органы в рамках проведения расследований фактов доведения банков до банкротства.

1 898 детей были вывезены из зоны боевых действий на Донбассе с конца января по сегодняшний день. По данным Минсоцполитики, дети перевезены в разные заведения, учреждения оздоровления и отдыха, общеобразовательные заведения, которые находятся на безопасной территории Донецкой и Луганской областей и в других областях Украины.

5 870 уголовных дел о преступлениях, совершенных военнослужащими, расследует военная прокуратура. Из них, 1992 производства за дезертирство, в том числе, тех, кто из военных не вышли из оккупированной территории АР Крым, 2400 производств - за самовольное оставление службы (отсутствие более 10 дней). Кроме того, по случаям уклонения от военной службы другим способом открыто еще 118 производств.

10 000 представителей Вооруженных сил России находятся на территории Украины, заявляют в Минобороны. По информации МО, есть тенденция к увеличению количества российских военных на Донбассе.

100 000 человек нефтяные компании уволили по всему миру на фоне резкого снижения цен на нефть. Сокращения, в частности, коснулись нефтяного сектора США, ряда крупных проектов в Шотландии, Австралии и Бразилии.

1 007 900 переселенцев в Украине зарегистрировали в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Больше всего внутренне перемещенных лиц - в Донецкой (357,4 тыс человек), Харьковской (131,7 тыс человек), Луганской (122,1 тыс человек), Киевской (75 тыс человек), Запорожской (73,6 тыс себе) и Днепропетровской (66,2 тыс человек) областях.

2 740 000 евро намерен потратить на сопровождение арбитражных производств по своему иску к «Газпрому» НАК «Нафтогаз Украины».

2 500 000 000 гривен составляет общий объем долгов по заработной плате в Украине. По данным Минсоцполитики, основная масса долгов в региональном разрезе: Донецкая область - около 1 200 000 000 гривен задолженности, и Луганская область – примерно 400 000 000 гривен задолженности.

15 000 000 000 долларов на восстановление Украины и предотвращение ее банкротства намерены собрать на донорской конференции в Киеве в апреле международные доноры финансовой помощи, включая США и Евросоюз, сообщил комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

17 000 000 000 долларов до конца 2015 года могут составить золотовалютные резервы Украины. Национальный банк Украины ожидает такого роста за счет реализации программы реформ и получения международной финансовой помощи.

40 000 000 000 долларов составит общий пакет финансовой помощи, которая будет предоставлена Украине в ближайшие 4 года. В том числе, 17 500 000 000 долларов по новой программе кредитования экономики со стороны МВФ. Первый транш предварительно согласован в размере 4,8 млрд долларов.

500 000 000 000 рублей из резервного фонда для замещения недополученных доходов и выполнения бюджетных обязательств выделит правительство Российской Федерации, сообщил премьер России Дмитрий Медведев.

Маргарита Андреева