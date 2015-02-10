Военная прокуратура рассматривает почти 2 тысячи дел о дезертирстве

Об этом рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос, сообщает Украинская правда.

По его словам, в целом "следователями военных прокуратур расследуется 5870 уголовных дел о преступлениях, которые совершили 16 598 военнослужащих".

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"Из них по фактам неповиновения командованию - 1648 военнослужащих, это 293 производства; самовольное оставление службы, то есть отсутствие более 10 дней - 3200 военнослужащих или 2400 производств; дезертирство - 10266 военнослужащих или 1992 производства, в их число входят около 5 тысяч военных, которые дезертировали, не выйдя из оккупированной территории Автономной Республики Крым", - рассказал Матиос.

Кроме того, по случаям уклонения от военной службы другим способом открыто еще 118 производств в отношении 1468 военных.

"Зафиксировано 5 случаев самокалечения, это самострелы или другие повреждения", - рассказал Матиос.

Ранее УНИАН сообщал, что в Черновцах явка в военкомат составила лишь около 10%.