На финансирование парламентских партий в этом году потратят более полумиллиарда гривен - НАПК

Средства госбюджета распределены на финансирование уставной деятельности шести парламентских политических партий.

На финансирование парламентских партий в 2019 году будет потрачено 565 680 500 гривен.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

Так, согласно информации, средства Государственного бюджета Украины распределены на финансирование уставной деятельности шести парламентских политических партий.

Согласно решению НАПК, общая сумма средств, которую получит политическая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" составляет 143 366 100 грн, "Народный фронт" - 145 453 400 грн, "Объединение "Самопомич" - 72090350 грн, "Оппозиционный блок "- 61 959 000 грн, "Радикальная партия Олега Ляшко" – 48 925 700 грн, "ВО "Батькивщина" – 37 317 900 грн.

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При этом отмечается, что при сохранении гендерного баланса политическая партия "Объединение "Самопомощь" дополнительно получит 56 568 050 грн.

В сообщении сказано, что Национальное агентство обеспечивает ежеквартальное перечисление средств, выделенных из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политических партий, на отдельные счета соответствующих политических партий. Средства перечисляются на счета указанных партий в размере 25% общего размера ежегодного государственного финансирования для каждой политической партии в начале каждого квартала.

В НАПК сообщают, что в 2018 году на финансирование уставной деятельности политических партий было выделено 513 671 000 грн. Увеличение в 2019 году расходов по бюджетной программе "Финансирование уставной деятельности политических партий" обусловлено повышением размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который применяется при расчете объемов финансирования парламентских политических партий.

Как сообщал УНИАН, закон о финансировании партий из госбюджета был принят Верховной Радой 8 октября 2015 года.

Законом определяется, что за счет средств государственного бюджета Украины финансируется уставная деятельность политических партий, не связанная с их участием в выборах народных депутатов, выборах президента Украины и местных выборах, а также возмещаются расходы политических партий, связанные с финансированием их предвыборной агитации во время очередных и внеочередных выборов народных депутатов Украины.