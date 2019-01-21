Оккупанты хотят ввести штрафы за карты РФ без Крыма

В России намерены ввести ответственность за "неуказание полуострова в составе РФ".

Использование карт России, на которых не указан оккупированный Крым, будет наказываться штрафом.

Такой законопроект Совет Федерации намерен рассмотреть в ближайшие три месяца, передают "Известия".

По словам "сенатора" от аннексированного Крыма, члена комитета по международным делам Совфеда Сергея Цекова, "практика использования карт без полуострова фактически нарушает целостность границ государства".

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"Планируем ввести ответственность за "неверное" указание территориальной принадлежности Крыма. Ранее мы уже направляли подобный законопроект в Совет Федерации, но потом решили его вернуть и доработать", — сообщил он.

Соавтор закона "сенатор" Ольга Ковитиди сообщила, что при подготовке документа парламентарии ориентировались на аналогичную статью Административного кодекса об использовании госсимволов — герба и флага РФ.

В Росреестре подтвердили, что закона об отображении границ в стране пока нет, но его разработка идет.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.