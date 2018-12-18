Правозащитники обратились к Гройсману из-за статьи Турчинова об ЛГБТ

Секретарь СНБО предлагает вернуть в законодательство термин «пол», вместо «искусственно внесенного» термина «гендер».

Правозащитная организация «Украинский Хельсинский союз по правам человека» обратилась к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману из-за статьи секретаря СНБО Александра Турчинова, в которой он предложил изменить понятие «гендер» на «пол» и раскритиковал уполномоченного по вопросам гендерной политики Екатерину Левченко.

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В письме «Хельсинкского союза», которое приводит «Громадське», утверждается, что Турчинов употребил пренебрежительно-оскорбительное высказывание как в адрес Екатерины Левченко, отмечая «неадекватную агрессивную позицию правительственного уполномоченного», так и гендерных активистов, характеризуя их как «гендерный актив, с хорошим аппетитом съедающий миллионные гранты».

«Содержание и интонации статьи Александра Турчинова свидетельствуют о низкой информированности автора в вопросах гендерной политики в целом и в Украине в частности, особенностей положения представителей ЛГБТКИ-сообщества и состояния обеспечения их прав в стране», — говорится в документе.

Правозащитники призвали Гройсмана отреагировать на попытку дискредитировать Левченко, которая является правительственным уполномоченным.

11 декабря Турчинов в своем блоге опубликовал статью, в которой раскритиковал инициативу Правительственного уполномоченного по вопросам гендерной политики Екатерины Левченко обратиться в СБУ в связи с распространением обращений, которые содержат призывы защитить «институт семьи» в Украине.

"Я сомневаюсь, что офицеры СБУ начнут преследовать граждан, которых правительственная уполномоченная и гендерный актив, с хорошим аппетитом съедающий миллионные гранты, определили как "преступников", - отметил он.

По словам секретаря СНБО, "под прикрытием правильных слов о правах человека, толерантности, защите женщин от насилия и т.п., обществу навязывается идеология неомарксизма".

Также Турчинов предложил заменить в законодательстве термин «гендер» на «пол», не ратифицировать Стамбульскую конвенцию в Украине, поддержать решение местных советов о запрете маршей равенства и сравнить ЛГБТ-активистов с «русским миром».

Напомним, в июне ряд правозащитных организаций требовали уволить жену секретаря СНБО Анну Турчинову из университета Драгоманова за «гомофобные и дискриминационные заявления».