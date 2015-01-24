Обстрел боевиками Мариуполя квалифицирован как теракт

Открыто уголовное производство по факту обстрела боевиками жилых кварталов Мариуполя по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, известно, что боевики террористической организации «ДНР» нанесли огневой удар с новоазовского направления, то есть с неподконтрольной украинской власти территории, по жилым кварталам Мариуполя, точно зная, что в этих кварталах не размещены украинские военные. Таким образом, боевики целенаправленно использовали оружие уничтожения против мирного населения Мариуполя.

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На данное время проводится обзор места события, изымаются вещественные доказательства. Точное количество погибших и пострадавших устанавливается.

Известно, что снаряды попадали в частные здания, автомобили, городской рынок, дворы многоэтажек.

Ход расследования находится на личном контроле прокурора Донецкой области.