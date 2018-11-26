Рада рассматривает введение военного положения в Украине (онлайн)

Парубий созвал внеочередное заседание Рады из-за агрессии Российской Федерации вблизи Керченского пролива. Нардепы планируют решить вопрос о введении военного положения в Украине.

Верховная Рада на внеочередном заседании 26 ноября решает вопрос о введении военного положения в Украине из-за нападения России на корабли ВМСУ недалеко от Керченского пролива.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что СНБО предлагает для создания условий по отпору вооруженной агрессии ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток.

Порошенко поддержал введение военного положения.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия с помощью танкера, который "сел на мель", блокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Однако пограничный корабль РФ «Дон», вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.

Россия же заявляет, что украинские корабли «неправомерно» зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. В ФСБ утверждают, что у них не было заявки на прохождение кораблей и в график прохождения через Керченский пролив они не были включены.

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В командовании ВМС Украины заявили, что, в соответствии со статьями 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и статьей 2 Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства, а поэтому могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

По информации начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, не получив до 17:00 информацию о возможности прохода через пролив, корабли ВМС Украины приняли решение возвращаться в пункт постоянного базирования - в Одессу. "При проходе кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, где-то на расстоянии 13-14 миль от побережья Крыма, в районе 40 километров юго-восточнее Керчи, корабли, которые сопровождались судами и кораблями РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение", - рассказал Муженко. Шесть украинских военнослужащих получили ранения.

На заседании СНБО было принято решение предлагать ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток для создания условий по отпору вооруженной агрессии.

Председатель ВР Андрей Парубий сообщил, что созывает внеочередное заседание парламента из-за агрессии Российской Федерации у Керченского пролива сегодня, 26 ноября, на 16:00.