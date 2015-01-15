Захарченко считает, что Минские соглашения - это о "наступлении на запад"

О такой беседе с Захарченко рассказал "Украинской правде" командир группы украинских офицеров в Совместном координационном центре по контролю за прекращением огня Петр Каноник.

"Сегодня была очередная попытка штурма аэропорта. Она провалилась, хотя похоже, что они что-то могли отбить, но сейчас бой продолжается. Нас туда не допустили, значит, наши ребята борются", - рассказал он.

Читайте такжеЗахарченко поставил задачу взять аэропорт сегодня, миссии ОБСЕ отведена роль "живого щита""Дошло до того, что Захарченко грудью бросался на нашего полковника, потому что не получилось так, как он хотел (ранее Захарченко объявил, что аэропорт будет взят за 30 минут - ред.). Теперь он выкручивается", - рассказал Каноник.

"Вчера у нас была попытка съездить в аэропорт. Но они интенсивно обстреливали. Сегодня мы подъехали очень близко. Захарченко бегал с автоматом. Я ему предлагал сесть за стол переговоров. Он отказался. Я спросил: "Так что, на Минские соглашения вы уже наплевали?" Он говорит: "Почему? Мы их будем выполнять, но мы идем на запад отвоевывать свои территории", - процитировал разговор с Захарченко Каноник.