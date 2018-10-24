Геращенко возмутилась, что пропагандистки Скабеевой до сих пор нет в санкционных списках США и ЕС

Заместитель председателя ВР считает, что эпизод из "интервью" с погибшей в Керчи студенткой можно сравнить с "наихудшими геббельсовскими практиками".

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко призвала США и ЕС внести в санкционный список российских пропагандистов Ольгу Скабєєву и Евгения Попова, которые ведут программу «60 минут» на российском канале «Россия 1».

"С ужасом прочитала информацию, что отвратительная кремлевская пропагандистка, и та самая мерзкая личность, которая приставала к нашей делегации в ПАСЕ, «Россия 24», в своей отвратительной программе транслировала «интервью» с.... погибшей в Керчи девушкой. И что потом мама девочки должна была во второй раз ехать в морг на опознание своего мертвого ребенка. Это не укладывается в голове, это больше, чем аморальность и отсутствие журналистских стандартов, это полная деградация и участие в худших геббельсовских практиках. Это реальный фашизм", - написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Читайте также"Глаза налились кровью": пропагандистка Путина устроила истерику на росТВ из-за троллинга украинской делегации в ПАСЕ (видео)

"Я действительно не понимаю, почему в санкционных списках США и ЕС сегодня только парочка кремлевских пропагандистов, вроде дмитрия киселева, непосредственно причастных к разжиганию межнациональной вражды и гибридной войны. А эти "скабеевы" разве не причастны? К самой отвратительной пропаганде и разжиганию вражды, ненависти, агрессии против соседних стран, наций, народов, национальностей. Почему их нет в санкционных списках цивилизованных стран?", - пишет Геращенко.

Также заместитель председателя ВР считает целесообразным, чтобы Союз журналистов (НСЖУ) выступил с такой инициативой на различных международных собраниях.

"Почему наш выдающайся союз журналистов (НСЖУ) до сих пор не выступил с такой инициативой на различных международных собраниях. Думаю, украинской делегации в ПАСЕ и нашей делегации в Парламентском комитете ассоциации стоит выступить с такой инициативой и обратиться к нашим европейским партнерам с тем, чтобы эти фамилии аморальных людей, которые разрушают европейские ценности, также были внесены в санкционные списки", - подчеркнула Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 17 октября во время спецэфира программы «60 минут» телеканала «Россия 1» ведущие поговорили с очевидцем нападения на керченский колледж, студенткой второго курса Алиной Керовой. Позже выяснилось, что на самом деле студентка с таким именем погибла.

Впоследствии ведущая Ольга Скабеева заявила, что редакцию ввела в заблуждение другая студентка, которая вышла на связь в эфире. Она якобы действительно училась в колледже, но представилась именем своей знакомой.