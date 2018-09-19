Порошенко убежден, что завтра ВР поддержит изменения в Конституцию о закреплении курса в НАТО и ЕС

3 сентября в Верховной Раде был зарегистрирован президентский проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)".

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что завтра Верховная Рада поддержит законопроект изменений в Конституцию о закреплении стратегического курса государства в НАТО и Евросоюз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил в своем вступительном слове во время открытия 25-го Форума издателей во Львове.

«Я убежден, что завтра ВР поддержит мои президентские конституционные изменения, где мы закрепим путь развития нашего государства, этот цивилизационный выбор, как европейский, так и евроатлантический. Мы закрепим его в нашей Конституции, начав этот процесс именно завтра», - заявил президент.

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Как сообщал УНИАН, 3 сентября в Верховной Раде был зарегистрирован президентский проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)» (№ 9037). Целью изменений является законодательное закрепление в Основном Законе необратимости стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО.

Законопроектом также предлагается исключить из Конституции положение, предусматривающее использование военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды в соответствии с международными договорами.

18 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту включить в повестку дня сессии данный законопроект.

Планируется, что парламент рассмотрит эти изменения 20 сентября.