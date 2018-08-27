Украина не разделяет мнение о том, что ее вступление в НАТО спровоцирует РФ на большую агрессию – Пристайко

Не все члены Альянса поддерживают вступление Украины в НАТО в нынешних условиях из-за возможной реакции России.

Глава миссии Украины при Организации североатлантического договора Вадим Пристайко отмечает, что Украина не соглашается с мнением некоторых членов НАТО, что вступление Украины в НАТО спровоцирует Россию на большую агрессию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сказал в Киеве во время заседания пресс-клуба МИД.

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Он признал, что не все члены Альянса поддерживают вступление Украины в НАТО в нынешних условиях.

«Действительно, большинство членов НАТО, они не готовы к такому шагу. Мы с вами не скрываем этого. Мы осознаем это. Есть много причин», - заявил Пристайко.

Главной причиной он назвал Россию и ее реакцию.

«Некоторые члены НАТО считают, что такой шаг будет провоцировать Россию на следующее обострение, на агрессию», - сказал Пристайко

Дипломат напомнил, что после Бухарестского саммита НАТО в 2008 году, когда Украина не получила плана действий относительно членства, было принято решение выполнять Годовые национальные программы, которые Украина сама будет утверждать.

Пристайко добавил, что Украина выполняет Годовые национальные программы уже 10 лет.

По его убеждению, Украине было бы проще подойти к политическому решению НАТО по вступлению в ЕС, если бы в свое время премьер-министр Виктор Янукович в 2006 году не отказался от получения плана действий относительно членства, которое «лежало на столе перед ним».

«Момент принятия политического решения, он действительно наиболее чувствителен, и здесь слово такого лидера как Ангела Меркель играет большую роль. Вместе с тем, хочу еще раз сказать, все лидеры, как у Джорджа Оруэлла, ровны и все члены НАТО равны... Мы ожидаем, что если один из лидеров НАТО будет настроен так, как пообещал это господин Болтон, я думаю, это решение будет проще проходить», - подчеркнул Пристайко.

Как сообщал УНИАН, 24 августа советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подчеркнул, что в Администрации президента Дональда Трампа активно рассматривают евроатлантические перспективы Украины. В то же время он признал, что Украина должна еще много сделать, чтобы стать членом НАТО.