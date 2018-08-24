События недели: версия читателей УНИАН - Путин с подтанцовкой, харьковский псих-убийца и парад, за который не стыдно

Рабочая неделя началась с откровенно плохих новостей. В ночь на понедельник в самом центре Харькова произошла стрельба. Неизвестный мужчина, вооруженный двумя пистолетами, решил в одиночку «штурмовать» мэрию. Ночью в здании, кроме охранников, никого не было. Сначала он начал стрелять в дверь горсовета. Потом заметил, что на перекрестке под светофором остановился автомобиль. Побежал туда, что-то кричал сидевшим в машине случайным людям, которые оказались не в то время не в том месте. После этого додумался обстрелять эту машину, в которой, кстати, находился ребенок. К счастью, здесь все остались живы.

В это время на выстрелы прибежал охранник мэрии и зачем-то открыл парадную дверь, после чего сразу же получил пулю от преступника. Его с тяжелым ранением позже повезут откачивать в реанимацию. Двое других охранников, сообразив, что дело нешуточное, смылись во внутренний двор, а стрелок пустился искать их по этажам пустой мэрии. Никого там не обнаружив, вернулся назад к проходной, где лежал раненый, но там его уже поджидали копы. Снова перестрелка, после которой стрелка наконец-то «усмирили» несколькими пулями. Но перед смертью он успел смертельно ранить 29-летнего полицейского. Пуля попала тому в бронежилет, и как раз туда, где не было бронепластин - на боку. Как потом оправдывались в полиции, их там и не должно было быть - такая модель…

«Террористом» оказался неприметный мужчина, который еще с 90-х годов рихтовал где-то там машины. Был мастером своего дела, до этого преступлений не совершал. В полиции о нем знать не знали. Перед тем, как наделать горя в мэрии, он у себя дома изрешетил пулями жену. Её, предполагают в полиции, мог убить от безденежья - якобы пару месяцев назад он уволился с работы из-за невыплат зарплаты. К тому же, в полиции узнали, что в семье в последнее время часто случались скандалы, и жена даже предлагала мужчине расстаться. Но зачем пошел убивать охранников и полицейских - не ясно. В крови у стрелка обнаружили алкоголь, а дома - целый арсенал оружия, который он неизвестно, как и зачем собрал. Кстати, интересно, спокойно ли сейчас спится его бывшему работодателю.

Бывший рихтовщик унес с собой в могилу двух людей, искалечил кучу судеб. Честно, как-то жутковато становится, когда подумаешь, сколько же таких психов может ходить рядом с нами по улицам.

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После этой истории копам решили выдать бронежилеты понадежнее и автоматическое оружие. Так называемые бронегруппы будут реагировать на те вызовы, где имеется угроза жизни людей. Ну, что ж, лучше поздно, чем никогда. Но если бы полицейским до этого выдавали качественные бронежилеты, убитый стрелком парень остался бы жив, а его маленькая дочурка росла с отцом.

На уходящей неделе одной из топ-тем для наших читателей также стала поездка Путина в Австрию и Германию. В первую он заскочил, что называется, по дороге - на свадьбу к своей подруге, главе МИД этой страны. К Меркель же в Берлин Путин летал с рабочим визитом.

Короткий визит российского вождя в Австрию наделал немало шума в прессе. Погулял-то он на свадьбе всего часа полтора, потанцевал невесту, поулыбался фотографам, гордо продемонстрировал свой личный хор ручных казачков и укатил в соседнюю Германию, опоздав и заставив Меркель ждать. Но сам факт, что лидер страны посетил свадьбу главы МИД другого государства, - редчайший случай в мировой практике, если не дичайший. Но роспропаганде только на руку, что «агрессора» и «диктатора» Путина в уважаемой Австрии (которая, кстати, главенствует нынче в Совете ЕС) якобы приняли как своего. По крайней мере, так все выглядит, если не вдаваться в детали.

Но на самом деле министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, она же невеста, пригласившая Путина к себе на свадьбу - это австрийская правопопулистка, которая ненавидит США, яростно критикует Меркель, но, наверное, очень любит рубли, а партия, по чьей квоте она стала главой МИДа, известна своими тесными связями с «Единой Россией». Короче говоря, Путин в Австрию прилетел к «своим». Интересно, кто-то считал, сколько у него таких «засланных казачков» по всей Европе?

Выпив и закусив на свадьбе, Путин полетел на серьезный разговор к Меркель, и говорили они три часа без переводчика. После встречи брифинга не было - таков был формат визита, потому, что он там наплел - известно мало. По официальной информации, они обсудили несколько тем. Что касается Украины - это миротворцы на Донбассе и введение очередного перемирия в связи с началом учебы в школах. Кроме того, якобы обсуждались гарантии сохранения транзита российского газа через территорию нашей страны, если Северный поток-2 все-таки запустят.

Кстати, глава МИД Украины Климкин на днях заявил, что, в случае реализации проекта, украинская транзитная труба опустеет, и никакие гарантии от кого-либо, а тем более от Кремля, здесь не помогут. И тут я с ним полностью согласен – как показала практика, Россия правдами и неправдами найдет способ делать то, что хочет, и то, что ей выгодно. И плевала она свысока на любые юридические или устные соглашения.

Топ-темой этой недели стало празднование 27-й годовщины независимости Украины. На Крещатике прошел парад, украинцам показали гаубицы, танки, боевые самолеты, а также долгожданные «Джавелины». Нога в ногу промаршировали тысячи украинских защитников. Храбрецов наградили за боевые заслуги, некоторых, к сожалению, - посмертно. Также впервые прозвучало новое военное приветствие «Слава Украине! Героям слава!», с введением которого мы опоздали лет так на 27. Парад получился замечательный, что сказать.

Понятно, что без трудностей не обошлось. И то, что «Бук» во время репетиций куда-то там врезался, или танк заглох - это все, как говорится, рабочие моменты. Да и пробки в центре столицы, по случаю такого праздника, потерпели. Согласитесь, в последние годы День Независимости начал восприниматься нами совсем иначе.

Порошенко на параде хвастался, что Украина нарастила «крепкие мышцы», снова завел песню о перспективах вступления в Евросоюз, пообещал, что внесет в Раду законопроект о закреплении в Конституции стремления Украины вступить в НАТО и ЕС. Также по привычке козырял и церковной темой, но от обещаний с конкретными датами предоставления автокефалии на этот раз удержался. Короче, немножко поагитировал за себя, пользуясь случаем, да и ладно. Такой у нас нынче президент.

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Кстати, раз уж вспомнил об обещаниях Порошенко - эта неделя стала в этом плане знаковой. В День флага он извинился за предвыборное обещание в 2014 году завершить АТО за считанные часы. Говорит, «образность» и «контекст» его слов тогда неправильно поняли, и он, мол, искренне сожалеет и просит прощения. Тут даже и ответить сложно. Избиратель слишком обижен на власть и лично на Порошенко, чтобы его вот так просто простить. Во-первых, объективно много сомнительных историй, из-за которых у Порошенко есть повод просить прощения, а, во-вторых, давайте только не перед выборами. Ну, и, в-третьих, одних извинений, наверное, уже недостаточно. Не в нашей ситуации.

На этом фоне наши читатели вяло интересовались важными новостями из США. Там Дональду Трампу устроили «черный вторник».

Майкл Коэн, его бывший адвокат, пошел на сделку со следствием и сдал своего бывшего подзащитного с потрохами. Коэн раскаялся в том, что уклонялся от налогов и воротил дела в банковской сфере. Но это цветочки. Оказалось, что он платил баснословные суммы бывшим любовницам Трампа, одна из которых оказалась целой порно-звездой. Платил за молчание накануне выборов о шалостях нынешнего президента.

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Одновременно с этим суд присяжных признал виновным бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта за его грязные делишки во времена работы в Украине на Партию регионов. Ему вполне серьезно светит пожизненный срок.

Формально в эпизодах, по которым осудили Манафорта, Трамп не фигурирует, но в сумме с признаниями Коэна это стало большим ударом по репутации американского президента. Правда, это еще даже не нокдаун. Ведь самого Трампа судить нельзя, пока он при должности. А процедуру импичмента даже формально нет смысла начинать, пока у республиканцев большинство в Конгрессе. Это не говоря уже о сенате, в котором для импичмента нужны две трети голосов. Что тут скажешь – такова демократия. Но расклады могут кардинально поменяться после ноябрьских выборов в США. Вопрос – простят ли американцы своего похотливого лидера и отдадут ли большинство за демократов. Поживем - увидим.

Также читатели не особо интересовались продолжением истории с траншем от МВФ. Кто забыл - от власти требуют сократить бюджетный дефицит и еще больше взвинтить цены на газ для населения. Перед выборами эти вопросы - очень болезненные, потому Порошенко с Гройсманом извивались, как могли, до последнего. Бюджетные дыры у нас, как всегда, штопать нечем, экономить не умеем, а о газе и говорить нечего. Еще выше задирать цену накануне отопительного сезона - просто скотство в глазах населения, которое и так уже массово переходит на дрова и как угодно извращается, чтобы сэкономить на отоплении. Но все-таки сдались. Гройсман объяснил, что без транша нашей экономике настанет «кирдык», и повышению цены на газ быть – хотим мы того или нет. В противном случае – дефолт, пике гривни и другие тяжелейшие последствия.

Так что пока танцуем, да терпим. Правда, как на лезвии ножа - шаг влево, шаг вправо - дефолт. Но нам не впервой.

Хороших нам всем новостей!

Тарас Сидоржевский