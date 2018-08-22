Трамп с иронией отреагировал на признание вины своим бывшим адвокатом

"Если кто-то ищет хорошего адвоката, я настоятельно рекомендую вам не пользоваться услугами Майкла Коэна", - написал у себя в Twitter Трамп.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на признание вины его бывшим адвокатом Майклом Коэном. Тот признал себя виновным, в частности, в том, что в ходе избирательной кампании 2016 года по указанию Трампа заплатил за молчание двум женщинам, заявившим о сексуальных связях с тогдашним кандидатом от республиканцев.

"Если кто-то ищет хорошего адвоката, я настоятельно рекомендую вам не пользоваться услугами Майкла Коэна", - написал у себя в Twitter Трамп после того, как стало известно о решении Коэна признать вину.

If anyone is looking for a good lawyer, I would strongly suggest that you don’t retain the services of Michael Cohen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2018

Как сообщал УНИАН, ранее редакция Wall Street Journal предположила, что осуждение Пола Манафорта и признание Майкла Коэна могут дать зацепки сторонникам отставки Трампа.